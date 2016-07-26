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北部都會區及明日大嶼料可供100萬伙　陳帆：加快建屋為告別劏房唯一辦法
14 分前
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北部都會區及明日大嶼料可供100萬伙　陳帆：加快建屋為告別劏房唯一辦法
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運輸及房屋局長陳帆今日出席立法會。(陳奕釗攝)

港澳辦主任夏寶龍早前提出香港需要「告別劏房」，運輸及房屋局長陳帆今日(27日)於立法會時再三強調，覓地建屋是告別劏房的唯一辦法，並提到北部都會區及「明日大嶼」的中部水域填海合共可提供100萬個公私營單位，佔全港現有單位的三分一，相信本港未來有足夠房屋供應，讓港人居有所安。

陳帆出席立法會回應議員口頭質詢，期間非建制派的陳沛然形容，劏房業主如「月球人」賺取大量租金，是租戶租金壓力的源頭，質疑當局沒有透過執法規管劏房業主。陳帆回應指，劏房問題源於貧富差距，形容市民迫不得已居住劏房，情況不理想，但重申當局唯一能做的是加快興建公屋。

北區元朗現有39萬伙

陳帆引述發展局早前的說法，北部都會區及明日大嶼完成後，合共可提供100萬個公私營住宅單位，全港現有290多萬個單位的三分一。翻查資料，《施政報告》提到北部都會區中的元朗及北區現有約39萬個單位，換言之北都及明日大嶼實際上會增加約61萬個單位。

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陳沛然質疑當局沒有對策減少劏房數量。(陳奕釗攝)

本港有約3萬個劏房戶

經民聯石禮謙關注當局對劏房戶的保障，陳帆表示現時本港有約3萬個劏房戶，當中一半正輪候公屋，並引述《施政報告》提出四大方向扶貧，包括提供長者生活津貼等福利、推動經濟發展、加快興建公屋及加強強積金保障。此外，石禮謙發言時其咪高峰出現「沙沙」雜音，懷疑是受電子儀器干擾，需要由主席梁君彥打斷並作出提醒，石反指「我個電話冇事呀主席」，又笑言「呢個位梗係有人偷聽」。

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經民聯石禮謙發言時咪高峰懷疑受電子儀器干擾。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/北部都會區及明日大嶼料可供100萬伙　陳帆：加快建屋為告別劏房唯一辦法-290395
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