北部都會區｜倡引入內企建鐵路 張宇人：乜都比香港抵和快

運輸及房屋局長陳帆在立法會交通事務委員會上表示，新一份《施政報告》中提出北部都會區鐵路規劃，會以基建先行、創造容量為原則，但首要了解人口遷移或地區需求決定走線，自由黨立法會議員張宇人關注，日後本港鐵路項目招標時，可以引入內地企業，認為有助降低成本，陳帆回應，指日後北部都會區部分鐵路項目可以公開招標，認為會對造價有裨益。

張宇人指港珠澳大橋為例子，指人家的建造費用不及香港段的一半，建議可以引入內地企業，認為既有成本效益、又比香港平宜、工人又比香港多、「乜都比香港抵和快」，而且不單止鐵路，他認為本港其餘基建可以大量輸入外勞，他擔心本地勞工短缺，即使政府肯付錢亦無工人可用。

陳帆：部分鐵路項目可公開招標

陳帆回應，指政府基本態度願意在部分鐵路項目公開招標，例如來往洪水橋及前海的鐵路，認為中標者可以引進其他資源協助建設，相信對造價有裨益。

田北辰質疑引入競爭可行性

然而，議員田北辰認為引入競爭雖屬好事，但如讓其他企業興建鐵路後，再給港鐵營運，在世界同樣的例子上是沒有「好收場」，因為萬一出現事故，公司與公司之間會互相指責，要求對方出錢賠償，就算在前海段的鐵路容許港鐵以外的公司負責該段的營運和興建，亦會出現兩間不同公司的「補貼接駁」問題，當中有誰人會願意補償差價，他質疑引入有關競爭是否可行。

陳帆表示，認同田北辰的有關說法，如果鐵路分開幾間公司興建或營運，可能會出現有關問題，但他強調招標不等於該公司只得一個持份者，當中可以是合營公司。陳帆相信如果是獨立的鐵路線，跟現有的鐵路沒有連繫性，是有公開招標的空間。

相關新聞：