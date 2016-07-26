北部都會區｜拒透露造價成本 林鄭：唔使計一定物有所值

特首林鄭月娥在新一份《施政報告》中提出北部都會區建設，然而一直未有公布涉及整體成本和造價。她昨日接受《有線新聞》專訪時拒絕透露有關估算，僅強調是「物有所值」，認為提供一個數字是無意義。

林鄭月娥在訪問中稱：「唔需要計(算)」，因為它一定是物有所值，所以我不想糾纏在這些數字，因為很多時一個數字會引起很多誤會或爭議，要今天提供一個數字是沒甚麼意義。」

北部都會區建設中提出將香港及深圳打造成「雙城三圈」，林鄭月娥說代表兩地會有更多合作，但不會「同城化」，強調「邊界一定會有的」，香港「一國兩制」不會被融入國家發展大局或港深合作模糊化，反而更應該凸顯其優勢。

林鄭：不覺得要有政策遏抑土地價值

至於短期房屋供應方面，林鄭月娥說，會盡快處理修訂「強拍」條例及放寬祖堂地出售限制，惟她說「不覺得特區政府應該有一個特別的政策，遏抑一些土地的價值」，並指香港的房屋市場一分為二，70%是政府的行為，政府會盡量提供土地去興建不同的房屋種類，滿足不同收入及資產家庭的房屋需要，另外30%房屋市民，因為很多人喜歡來香港置業，政府也會提供更多的土地，希望透過供應比較充足，不會把樓價推得太高或太快。

被問到會否重推一手樓空置稅，林鄭月娥表明這屆政府只剩餘數個月，這項不是優先考慮的工作。

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