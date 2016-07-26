北部都會區｜田北辰轟北環綫駁東鐵「無厘頭」 倡設獨立走綫延至荃灣

新一份《施政報告》提出建設北部都會區，並將規劃中的北環綫東延至打鼓嶺、皇后山一帶。曾任九廣鐵路管理局主席的實政圓桌立法會議員田北辰批評，將北環綫與東鐵綫接駁是「最無厘頭」的設計，質疑日後會令粉嶺站以南的乘客無法上車，建議當局應設置獨立鐵路，接駁新界北至荃灣。

接駁粉嶺站距離為中環至香港站三倍

立法會交通事務委員會今(19日)早簡介《施政報告》的運輸及房屋政策，田北辰發言時提到，預計北環綫東延綫造價可達600至1,000億元，走綫涵蓋數十萬人口，怒轟當局建議與東鐵綫粉嶺站接駁的方案不合理，「除非(政府)確保個個都深圳返工啦」，否則將會令東鐵綫載客量不勝負荷。

當局擬將北環綫安樂村站與東鐵綫粉嶺站，以無縫行人系統接駁，田北辰批評，兩站距離相隔500米，是中環站至香港站的三倍距離。他說，北環綫乘客或會寧願搭「倒頭車」，反方向前往羅湖南站轉乘東鐵綫，令上水、粉嶺站乘客難上車，更遑論北區以南的車站，「大埔上唔上到車呀？大學上唔上到車呀？」

倡打鼓嶺接駁至大埔工業邨再停大圍

田北辰建議，設置獨立新鐵路，從打鼓嶺接駁至大埔工業邨，再停大圍站，預計有約三成乘客會轉乘屯馬綫往東九龍，新綫再延伸至荃灣站接駁荃灣綫，打通新界東西。運房局長陳帆回應指，北環綫東延綫僅屬初步構想，會待日後發展局有具體才再檢視整體交通配套，包括考慮田北辰提出的方案。

另外，《施政報告》提出興建洪水橋連接深圳前海的鐵路，自由黨議員張宇人建議引入國企競爭，並強調內地工資、材料較平，相信可降低興建成本。田北辰則憂慮，屆時容許港鐵以外的公司營運和興建，日後乘客轉乘鐵路會出現「補貼接駁」的問題，或要捱貴車費。陳帆則指，現階段不排除引入競爭，但明白「三個和尚冇水食」，需要解決乘客轉車的問題。

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