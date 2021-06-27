北韓危機｜人民心痛佢消瘦 一文睇清金正恩又玩乜花樣？

北韓領袖金正恩神隱近一個月後，6月初再露面時明顯消瘦，之後他主持勞動黨連串重要會議，會上重申國家目前在不利環境下面臨很多挑戰和制約等表述，至6月下旬，朝鮮中央電視台再播出一名民眾稱「敬愛的總書記同志消瘦，令人心痛，大家都說忍不住流淚」的受訪片段。這場「金正恩瘦了」的戲碼，究竟隱藏甚麼訊息？

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CNN分析指，金正恩的健康狀況被平壤政權視為須嚴守的秘密，金正恩的形象由平壤的政治宣傳官員精心打造。北韓問題專家指，在情報機關嚴密監控下，民眾即使私下談論金正恩的健康，都會惹禍上身。但官媒為何會讓金正恩穿上鬆身套裝，以顯然比前消瘦的模樣亮相勞動黨會議，更高調加插民眾心痛他的訪問？

官媒「推銷」金正恩

首爾世宗研究所(Sejong Institute)的北韓專家Cheong Seong-chang認為，平壤選擇公開承認金正恩瘦了，可能是想說明「這沒甚麼大不了」，再者，在國家缺糧的環境下，「北韓當局可能正試圖向國民推銷：金正恩為改善他們的生活而勞累過度，以致身體消瘦」。有分析指，這可能也顯示金正恩是為健康而刻意減肥，而非因患病消瘦。

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北韓國內情況看來十分嚴峻，金正恩在6月的勞動黨會議上承認國家糧食供應愈來愈緊張。CNN指，去年風災後，北韓的農業生產仍有待恢復，但因新冠肺炎疫情而長期封關，進口糧食亦很困難。

北韓缺糧嚴重成點？

聯合國糧農組織近日估計，北韓缺糧約86萬噸，這相當於國內約兩個月的糧食供應。美國智庫「大西洋議會」(Atlantic Council)的資深成員Robert Manning更估計，北韓缺糧多達135萬至150萬噸，「是繼1990年代大飢荒之後，最嚴重的糧食危機」。在1994至98年的飢荒中，估計數以百萬計北韓人死亡。

平壤物價驚人

CNN指，平壤的大米和燃料價格現算穩定，但糖、豉油和麵粉等進口貨卻大漲價，一小包茶葉賣70美元(約546港元)，一包咖啡更叫價100美元(約780港元)。

分析指，北韓今次糧荒不僅是天災、疫情與國際制裁所造成，金正恩施政惡劣(如把大量資源投入發展武器)、政權貪腐，也對人民為禍至深。他多次公開承認國家處於困境，或是向外界發出尋求糧食援助的訊號。