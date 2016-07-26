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北韓批美英澳建安全伙伴關係　警告或採取措施
1 小時前
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北韓批美英澳建安全伙伴關係　警告或採取措施
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北韓批美英澳建安全伙伴關係，警告或採取措施。(資料圖片)

美國、英國和澳洲上周宣布建立新的三邊安全夥伴關係，美英將協助澳洲建造核潛艇。北韓外務省官員批評是破壞亞太地區的戰略平衡，引發連鎖式核軍備競賽，做法危險，若對北韓安全構成負面影響，必將採取相應措施。

該名官員指，北韓批評美國協助澳洲發展核潛艇，破壞地區和平與穩定，以及國際核不擴散機制，激化軍備競賽，甚至美國的盟國亦批評是背信棄義，證明摧毀國際核不擴散制度的主謀正是美國。北韓正仔細分析美國作出有關決定的背景及前景，若對北韓安全構成負面影響，必定採取相應措施。

斥拜登上台後雙重標準愈演愈烈

官員又批評，美國總統拜登政府自上台後雙重標準的舉措愈演愈烈，只要符合本國利益，即使轉讓核技術也在所不辭，顛覆國際核不擴散機制的始作俑者正是美國。北韓若要應對變遷的國際安保環境，時刻不能放鬆加強國家防衛力量的工作。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/北韓批美英澳建安全伙伴關係　警告或採取措施-285581
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