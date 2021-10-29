北韓糧荒｜北韓農民私藏穀物判勞改5個月 勞工被脫衣搜身防偷米

新冠肺炎疫情下，北韓封鎖邊境，與外界斷絕經貿往來近兩年，糧荒消息近日頻傳。最新消息指，為確保農產量，當局強徵勞工下田，有農夫私藏農作物沒上繳，即被送進勞改營，有勞工被要求除衫搜身，以杜絕私藏稻米。

農夫6成農作物須上繳中央

英國《每日郵報》報道，北韓今年農作物收成預計比往年下跌約2成，農民被勒令將6成產量上繳中央，只剩4成來餬口，缺糧下，很多農夫設法私藏農作物，以規避政府人員巡查。知情者對自由亞洲電台(RFA)爆料指：「數日前，5名農夫於突擊巡查期間被捉到私藏穀物，即被判入勞改營5個月。」

此外，政府在收成期發起「禾稻運輸鬥爭」，強徵勞工下田，每日完成整個上午的農務後，他們要脫衣接受搜身，之後才可返家。這樣徹底搜身，是防範勞工將穀物藏在衣物裡帶走。

確保按時收成 發動「禾稻運輸鬥爭」

成川郡(Songchon county)一名居民對RFA說，他們要把禾稻從田間運到數百米外的打穀機處理，上級已下令必須按時完成收割、一粒穀也不能少，民眾被強制做無償農務，從清早工作至午飯前。勞工被抽調到田間工作，如此一來，家庭經營的個體戶便缺人手。報道指，雲山郡(Unsan county)所有居民都要參與「禾稻運輸鬥爭」，完成工作後，必須接受搜身、檢查袋子才獲准離開。

官媒倡吃黑天鵝肉

為紓緩糧食供應壓力，北韓官媒上周開始宣傳教育民眾食黑天鵝，稱「黑天鵝肉既美味又具醫療價值」，稱其是珍貴食物來源，政府新建的工業級養殖場將能改善人民生活。

專門報道北韓消息的《北韓新聞》指，北韓從2019年初起研究繁殖黑天鵝作為食物來源，並要求學校、工廠和企業種植農作物、飼養魚類和其他動物，以提高糧食自給能力。

領袖金正恩近日宣布糧荒情勢「緊急」，並向民眾為了防疫做出的犧牲致歉，但他也表示，今年國內經濟情勢有好轉。聯合國機構指，北韓最近開始容許援助物資輸入，中國公布的數據也顯示，中朝貿易正逐步增加。