北韓證實周二試射新型高超音速導彈

北韓證實昨日試射新研製的新型高超音速導彈。

北韓官方《朝中社》報道，昨日在慈江道龍林郡發射試「火星-8」型高超音速導彈，北韓勞動黨中央政治局常委、黨中央書記朴正天觀看試射，並指高超音速導彈開發和實戰部署的戰略重要性，強調北韓國防科研團隊和軍工部門要遵循勞動黨的重視國防科技政策，在加強國家防衛力量工作中繼續取得重大成就。

報道指，高速音速導彈研發是勞動黨八大提出的國防科學發展及，武器系統開發五年計劃，戰略武器部門最優先五大任務之一。火星8型的研發對加強北韓自衛防衛力量具有重大戰略意義，在試射中確認導彈的飛行控制性能和穩定性，高超音速滑翔飛行器的製導機動性和滑翔飛行特點等技術指標，同時確認首次採用的安瓿化導彈燃料系統和發動機穩定性，一切技術指標全部滿足設計要求。

美國譴責試射違聯合國制裁決議

美國譴責平壤周二的導彈試射，指是違反聯合國的制裁決議。

中國外交部則表示，希望朝韓雙方能互相釋放善意，為推進朝鮮半島問題的政治解決，不斷營造氛圍和條件。

北韓駐聯合國大使金星在聯合國大會發表講話時，呼籲美國放棄對平壤的敵對政策，並指，無人可以否定北韓的自衛權及測試武器的權利。

北韓本月中旬亦試射火車搭載導彈，聲稱成功擊中800公里外設於東部海域的目標，是今年成立「鐵路機動導彈團」以來，首次對外公布演習，引起南韓和美國等譴責。

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