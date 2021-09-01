北韓飢荒｜北韓窮人據報綁架有錢人子女 索贖金買糧食

北韓因新冠肺炎疫情而長期鎖國，導致糧食、藥物、燃料和日用品等短缺，媒體引述熟知北韓內部情況的人報道，當地正鬧飢荒，而最新消息指，有窮人綁架富裕家庭的孩子，索取贖金來買糧食，自5月以來，至少發生4宗兒童綁架案。

窮人向有錢人「埋手」

自由亞洲電台引述北韓消息報道，上月成川郡一名6歲女童在住家附近失蹤，被一名住在遠處村落的30多歲男子綁架，男子知道女童家境富裕，甚至得知她父母的手機號碼，致電索取贖金。報道指，男子把女童禁錮在他家裡，要求500,000萬北韓圜(約590港元)贖金，警方其後追蹤到男子手機，將他拘捕並救出女童。

另外，陽德郡一名10歲男童在路上被一名40多歲男子擄走，男童自行逃脫並報警，男子被捕後對警方供稱，他模仿外國電影情節，綁架並索取贖金。男子並稱他沒糧食，正在捱餓。

富裕家庭人人自危

專門報道北韓消息的南韓媒體《每日北韓》指，兩江道亦發生兩宗兒童綁架案。5月12日，惠山市一名男子在一間幼稚園帶走一名6歲男童，男童母親其後被要求支付約6,400港元贖金，報警求助。警方追查到綁匪，並在男童被綁架後8小時，迅速將他救出。6月，一名男子在惠山市火車站，帶一名5歲兒童上火車時被捕，男子承認他綁架該名兒童，打算向其家人索取贖金。報道指，當地家庭擔心子女遭綁架。