區議員宣誓｜政府裁定涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效
1 小時前
區議員宣誓｜政府裁定涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效
政府上周五(24日)安排第二批區議員宣誓，涉及九龍區5個區議會，包括觀塘、黃大仙、深水埗、九龍城及油尖旺。民政事務局當日傍晚公布，當中45名區議員的宣誓有效，其餘10人所作宣誓的有效性存有疑問，監誓人已於同日致函有關區議員，要求其提供額外資料。政府今日宣布，經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第一百零四條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定，確定10名區議員的宣誓為無效宣誓。
10名宣誓無效區議員
油尖旺區議會
⚫胡穗珊
⚫涂謹申
⚫曾自鳴
⚫朱江瑋
深水埗區議會
⚫劉偉聰
九龍城區議會
⚫曾健超
⚫郭天立
⚫任國棟
黃大仙區議會
⚫莫灝哲
觀塘區議會
⚫梁翊婷
李文浩當日缺席宣誓儀式即時DQ
宣誓儀式當日於北角社區會堂進行，由民政事務局長徐英偉監誓，整個過程閉門進行，沒有安排傳媒入內採訪。至於深水埗區議員李文浩當日因拒絕出席宣誓儀式，已即時被DQ。
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