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區議員宣誓｜政府裁定涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效
1 小時前
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區議員宣誓｜政府裁定涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效
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區議員宣誓｜政府裁定涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效

政府上周五(24日)安排第二批區議員宣誓，涉及九龍區5個區議會，包括觀塘、黃大仙、深水埗、九龍城及油尖旺。民政事務局當日傍晚公布，當中45名區議員的宣誓有效，其餘10人所作宣誓的有效性存有疑問，監誓人已於同日致函有關區議員，要求其提供額外資料。政府今日宣布，經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第一百零四條的解釋所訂下的原則及相關的法律規定，確定10名區議員的宣誓為無效宣誓。

10名宣誓無效區議員

油尖旺區議會       
⚫胡穗珊
⚫涂謹申
⚫曾自鳴
⚫朱江瑋
               
深水埗區議會       
⚫劉偉聰
               
九龍城區議會       
⚫曾健超
⚫郭天立
⚫任國棟
               
黃大仙區議會       
⚫莫灝哲
               
觀塘區議會   
⚫梁翊婷

李文浩當日缺席宣誓儀式即時DQ

宣誓儀式當日於北角社區會堂進行，由民政事務局長徐英偉監誓，整個過程閉門進行，沒有安排傳媒入內採訪。至於深水埗區議員李文浩當日因拒絕出席宣誓儀式，已即時被DQ。

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區議員宣誓｜涂謹申等10人宣誓有效性存疑　李文浩即日DQ

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/區議員宣誓｜政府裁定涂謹申劉偉聰等10名區議員宣誓無效-286810
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