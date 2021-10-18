區議員宣誓｜新界西16名區議員宣誓無效須離任 包括鄺俊宇

政府確定，早前新界西區議員宣誓當中，17名宣誓有效性存疑的議員，其中16人宣誓無效，包括荃灣區議員林錫添及李洪波；屯門區議員曾錦榮及張錦雄；元朗區議員黎國泳、黃偉賢、鄺俊宇、張智陽、伍軒宏、黎寳華、陳詩雅及李煒鋒；葵青區議員唐皓文及梁靜珊，以及離島區議員王進洋及徐生雄。他們未能符合必須真誠信奉並嚴格遵守法定誓言，因此必須離任。

至今共49名區議員被DQ

本月8日，政府安排荃灣區議會、屯門區議會、元朗區議會、葵青區議會和離島區議會等5個區議會、共68名區議員宣誓，其中51人宣誓有效，其餘17人的宣誓有效性存疑，當中7人是民主黨成員。政府同日向17人致涵，要求他們提供額外資料，其中元朗區議員陳美蓮在宣誓3日後已辭職。

至今已有49名民選區議員被裁定取消議員議席。

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