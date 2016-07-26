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區議員宣誓｜林鄭：將檢視議會是否有效運作　確保資源運用得宜
2 小時前
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區議員宣誓林鄭月娥行會特首港大國殤之柱
區議員宣誓｜林鄭：將檢視議會是否有效運作　確保資源運用得宜
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林鄭月娥提到，完成區議員宣誓後將檢視議會是否有效作。(蘇文傑攝)

政府陸續安排區議員宣誓，最後一批新界西及離島區將會於本周五(8日)進行。特首林鄭月娥被問到有關安排時提到，留意到議會或會只剩下少數議員，甚至沒有正副主席，因此政府將會待完成宣誓後，檢視區議會是否仍能有效運作，但沒有透露屆時將會採取甚麼確實跟進安排。

林鄭月娥今早(5日)出席行政會議前見記者，她提到根據《基本法》，區議會沒有獲授權使用政府資源，而有關資源實則是有民政事務局控制，形容以往容許區議會審議地區撥款等事務是「出於尊重」(out of respect)，因此當完成宣誓過程後，當局必須審視議會是否能有效運作，以確保資源運用得宜。她強調，當局將會根據《基本法》、《國安法》嚴格審查區議員的宣誓是否有效。

拒評移除國殤之柱是否抹殺歷史

身兼各大學府校監的林鄭月娥被問到港大擬移除擺放多年的「國殤之柱」時指，相信大學管理層將會按規定作出正確決定，以及會依法辦事，並強調她不會干預及介入校內事務。對於移除「國殤之柱」、禁止六四晚會是否等同抹殺歷史，林鄭月娥則沒有回應。

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林鄭月娥拒沒有回應移除國殤之柱是否抹殺歷史。(蘇文傑攝)

未聞將《反外國制裁法》納入附件三時間表

全國人大常委會原定早前審議將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三的議案，惟最後委員長會議決定暫不表決。林鄭月娥透露，目前沒有收到中央就在港實施有關法律的時間表，但強調港府及她本人都支持實施《反外國制裁法》，重申透過本地立法進行諮詢，再將有關法律納入《基本法》附件三，將會更配合實際環境。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/區議員宣誓｜林鄭：將檢視議會是否有效運作　確保資源運用得宜-287384
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