區議員宣誓｜現餘211區議員須宣誓 林鄭：周五起港島區議員先宣誓

特首林鄭月娥在行會前見傳媒，表示《港區國安法》下要求區議員作為公職人員需要宣誓，但近日有不少區議員自動請辭，截至9月4日下午6時，原本第六屆有479名區議員，當中有260人主動辭任，其餘8人因其他理由失去資格，因此現有211名區議員須要宣誓。林鄭月娥指，會由民政事務局長徐英偉作為監誓人，今日分批向在任區議員發出邀請函，並在本周五(10日)起安排現有的區議員分四批進行宣誓，首批是港島區區議員在北角社區會堂進行宣誓。

政府不會即時公布宣誓是否有效

林鄭月娥續指，宣誓具法律約束力，如有人作虛假聲明，或是之後從事違誓工作，要承擔法律責任，如有違法行為將轉介執法部門，至於未依法宣誓的區議員，將即時喪失資格，而且政府不會即時公布宣誓是否有效，如有令人懷疑個案，亦會給予機會對方申述，再由監誓人可徵求法律意見後再決定宣誓是否有效。