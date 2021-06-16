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區議員宣誓｜梁志祥：如覺觸犯國安法已可DQ　羅健熙料對民主黨影響甚大
1 小時前
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區議員宣誓區議員宣誓梁志祥民建聯羅健熙民主黨區議會
區議員宣誓｜梁志祥：如覺觸犯國安法已可DQ　羅健熙料對民主黨影響甚大
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區議員宣誓｜梁志祥：如覺觸犯國安法已可DQ　羅健熙料對民主黨影響甚大

傳媒報道，政府擬下月安排區議員宣誓，並將參與「泛民主派初選」、借出議辦作票站，以及簽署抗爭聲明三者納入「負面清單」。民建聯立法會議員梁志祥於電台節目稱，雖然目前初選案仍在審理中，但認為宣誓並非法庭判決，如宣誓官相信議員觸犯國安法，或非真誠擁護基本法，已可直接DQ相關議員。他又指，泛民初選目標為攬炒，已明顯觸犯國安法。

相關新聞：傳下月安排區議員宣誓擁護效忠 170人或涉初選被DQ

梁志祥指，宣誓講究內心及承諾，預計屆時將按議員過往的言行及表現判斷是否真誠宣誓，又以結婚宣誓為例，「對伴侶忠誠都唔會淨係計講嗰刻」。民主黨主席、南區區議會主席羅健熙於同一節目表示，料民主黨有約59名議員受影響，佔該黨全數區議員過半，形容影響「好大」。他強調，民主黨將繼續努力為市民服務。

梁志祥料或不安排補選

對於政府應否安排補選，羅健熙認為補選是法律責任，政府不應諸多推搪。梁志祥則指，政府須考慮疫情，以及未來將舉行的多個大型選舉，不排除將不會安排補選。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/區議員宣誓｜梁志祥：如覺觸犯國安法已可dq　羅健熙料對民主黨影響甚大-272206
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