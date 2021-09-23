區議員宣誓｜涂謹申等10人宣誓有效性存疑 李文浩即日DQ

政府安排第二批區議員今日宣誓，涉及九龍區5個區議會，包括觀塘、黃大仙、深水埗、九龍城及油尖旺。民政事務局傍晚公布，共有55名區議員到場宣誓，其中10人宣誓有效性存有疑問，當局發信要求提交額外資料，以決定其宣誓是否有效；至於深水埗區議員李文浩拒絕出席宣誓儀式，已即時被DQ。

民政事務局公布，共有45名區議員宣誓有效，而由於監誓人對10名區議員今日所作宣誓的有效性存有疑問，因此已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效；10名區議員包括油尖旺區議會胡穗珊、涂謹申、曾自鳴、朱江瑋；深水埗區議會劉偉聰；九龍城區議會曾健超、郭天立、任國棟；黃大仙區議會莫灝哲；及觀塘區議會梁翊婷。

宣誓儀式今早於北角社區會堂進行，由民政事務局長徐英偉監誓，整個過程閉門進行，沒有安排傳媒入內採訪。當局早前發岀的《宣誓須知》列明，出席者必須身穿商務服裝，不能展示涉政治的衣物和口罩等，否則或會遭拒絕進行宣誓。

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