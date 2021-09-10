區議員宣誓｜楊雪盈等7人宣誓無效 梁柏堅：保留上訴權利(更新)

【21:50更新】有被DQ區議員其後在社交網頁發文回應，其中梁柏堅表示，他已就當局要求提交解釋，但當局沒有就其申述作任何回應，「只係一句話唔信納」。他表示，作為民選議員據理力爭的任務已經盡力，批評政府「任意DQ民選議員有目共睹」，形容面對荒謬「真心攰」，但比起好多人，已經算得上非常幸運，他指會保留上訴的權利，但暫時沒有更多回應。

-------------------------

當局安排區議員分批宣誓，上周五(10日)率先安排25名港島區議員到北角社區會堂宣誓。民政事務局當晚公布，對灣仔區議會主席楊雪盈和南區區議員彭卓棋等7名區議員宣誓有效性存有疑問，當局發信要求提交額外資料，以決定其宣誓是否有效。政府今日(15日)宣布，經考慮區議員的書面回覆及所有相關資料後，確認7名區議員全數宣誓無效。

被取消資格的7名區議員，包括涉初選案的楊雪盈和彭卓棋，以及來自灣仔區議會的梁柏堅、東區區議會的韋少力、蘇逸恒、陳榮泰和黎梓欣。另外，柴灣區議員蔡志強於宣誓當日表明拒絕出席，已即日遭取消資格。

不得重新安排宣誓

民政事務局公布，根據全國人民代表大會常務委員會關於《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第104條的解釋，監誓人負有確保宣誓合法進行的責任，對符合該《解釋》和香港特區法律規定的宣誓，應確定為有效宣誓；對不符合該《解釋》和香港特區法律規定的宣誓，應確定為無效宣誓，並不得重新安排宣誓。

民政事務局表示，鑑於監誓人對7名區議員所作宣誓的有效性存有疑問，已於宣誓當日致函有關區議員，要求其提供額外資料。經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據《解釋》所訂下的原則及相關的法律規定，確定7名區議員的宣誓為無效宣誓。

相關新聞：