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區議員宣誓｜楊雪盈等7人宣誓無效 梁柏堅：保留上訴權利(更新)
4 小時前
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區議員宣誓楊雪盈彭卓棋梁柏堅韋少力蘇逸恒陳榮泰黎梓欣蔡志強北角社區會堂民政事務局
區議員宣誓｜楊雪盈等7人宣誓無效 梁柏堅：保留上訴權利(更新)
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楊雪盈(左)及彭卓棋(右)均涉初選案。(資料圖片)

【21:50更新】有被DQ區議員其後在社交網頁發文回應，其中梁柏堅表示，他已就當局要求提交解釋，但當局沒有就其申述作任何回應，「只係一句話唔信納」。他表示，作為民選議員據理力爭的任務已經盡力，批評政府「任意DQ民選議員有目共睹」，形容面對荒謬「真心攰」，但比起好多人，已經算得上非常幸運，他指會保留上訴的權利，但暫時沒有更多回應。

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當局安排區議員分批宣誓，上周五(10日)率先安排25名港島區議員到北角社區會堂宣誓。民政事務局當晚公布，對灣仔區議會主席楊雪盈和南區區議員彭卓棋等7名區議員宣誓有效性存有疑問，當局發信要求提交額外資料，以決定其宣誓是否有效。政府今日(15日)宣布，經考慮區議員的書面回覆及所有相關資料後，確認7名區議員全數宣誓無效。

被取消資格的7名區議員，包括涉初選案的楊雪盈和彭卓棋，以及來自灣仔區議會的梁柏堅、東區區議會的韋少力、蘇逸恒、陳榮泰和黎梓欣。另外，柴灣區議員蔡志強於宣誓當日表明拒絕出席，已即日遭取消資格。

不得重新安排宣誓

民政事務局公布，根據全國人民代表大會常務委員會關於《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第104條的解釋，監誓人負有確保宣誓合法進行的責任，對符合該《解釋》和香港特區法律規定的宣誓，應確定為有效宣誓；對不符合該《解釋》和香港特區法律規定的宣誓，應確定為無效宣誓，並不得重新安排宣誓。

民政事務局表示，鑑於監誓人對7名區議員所作宣誓的有效性存有疑問，已於宣誓當日致函有關區議員，要求其提供額外資料。經考慮有關區議員的書面回覆以及所有相關資料後，監誓人根據《解釋》所訂下的原則及相關的法律規定，確定7名區議員的宣誓為無效宣誓。

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區議員宣誓｜楊雪盈等7人宣誓有效性存疑 當局要求提供額外資料

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/區議員宣誓｜消息：楊雪盈等7人全數dq-284973
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