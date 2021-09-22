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區議員宣誓｜深水埗李文浩拒參與　料失區議員資格
1 小時前
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區議員宣誓李文浩區議會長沙灣
區議員宣誓｜深水埗李文浩拒參與　料失區議員資格
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李文浩表示將不出席明日的區議員宣誓儀式。(資料圖片)

區議員宣誓儀式第二場明早(24日)舉行，對象為油尖旺區議會、深水埗區議會、九龍城區議會、黃大仙區議會和觀塘區議會的區議員。深水埗區議會長沙灣選區議員李文浩今日(23日)表明，將不會參與明日的儀式，已有心理準備會被取消區議員資格，而消息指其餘九龍區區議員已回覆民政事務署，指會出席明日的宣誓儀式。

李文浩：不能無休止配合所有要求

李文浩回應傳媒查詢時，指民政事務處的邀請函未有提供「不出席」的選項，惟有以「自己格式」回覆處方。他直言不能無休止地配合港府所有要求，強調參與時並沒有宣誓的規則。此外，他前晚宣布由其創立及任主席的「長沙灣社區發展力量」，鑑於局勢不可預測，將無限期停止運作。

翻查資料，李文浩加入了深水埗區議會多個委員會和小組，包括在體育及藝術文化工作小組擔任主席，另屬於規劃發展及交通事務委員會、地區設施委員會、社區事務委員會、環境及衞生委員會、房屋事務委員會、社區參與及地區宣傳工作小組、兒童及青少年事務工作小組、環境保護工作小組、防治社區蟲患鼠患工作小組、公共交通服務工作小組、撥款審核小組及私人樓宇及市區更新工作小組的委員或成員。

第一場區議員宣誓8人失資格

政府本月10日舉行首場區議員宣誓儀式，對象為25名港島區區議員，其中東區區議員蔡志強因缺席，已在儀式當日喪失資格。另外，有7名區議員被指宣誓有效性存疑，在提交額外資料後亦遭取消資格，包括灣仔區議會主席楊雪盈、議員梁柏堅、東區區議員韋少力、蘇逸恒、陳榮泰、黎梓欣，以及南區區議會彭卓棋。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/區議員宣誓｜深水埗李文浩拒參與　料失區議員資格-285981
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