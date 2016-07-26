區議員宣誓｜羅健熙：難估計民主黨區議員會否被DQ

政府安排區議員周五起分批宣誓。民主黨主席羅健熙在電台表示，相信仍然留任的黨員及區議員都覺得自己可以成功宣誓，在未知政府如何劃線以及那些行為會觸犯負面清單下，難以估計最終會否有黨員被取消席位，認為政府應向公眾清楚交代界線。

對於全國僑聯副主席盧文端撰文指，若民主黨阻止成員參選或會觸犯《港區國安法》，羅健熙表示，民主黨月底的會員大會，只會決定是否派人參選，強調民主黨完全無能力拒絕任何人參選，如果有黨員要退黨參選，亦無法阻止。

區議員張秀賢：完成任期而不入獄已屬好事

油尖旺區議員、社區前進朱江瑋亦在電台指，考慮對選民的承諾會選擇宣誓，但形容目前政治氣氛「肅殺」，當「髮夾和朱古力」都被指有機會危害國安時，無得預計宣誓結果，只能見步行步；另一名選擇宣誓的元朗區議員張秀賢指，會坦然面對結果，相比其他民主派人士，區議員要承受的風險已經相對較小，在現時的政治環境下，完成區議員任期而不用入獄已是好事，若不能通過宣誓，只好當作政治生涯提早完結。

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