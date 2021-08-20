區議員宣誓｜邀請函列明須衣著得體 禁攜雨傘豬嘴橫額進場

區議員宣誓終有定案，將分4批進行宣誓，本周五率先由港島區議員在北角社區會堂進行。今日陸續有區議員收到邀請函，當中《宣誓須知》詳細列明宣誓程序、衣著要求及場地規定等。

邀請函列出宣誓程序，包括區議員必須準時出席宣誓儀式，另外宣誓人必須到指定位置，按版本及語言，選擇粵語、英語、普通話宣誓，並簽署誓言或誓詞文本，再返回座位直至儀式結束。

主辦單位可驅逐宣誓人離場

《宣誓須知》列明，場地主辦單位有權拒絕遲到者入場及中途離場者再次入場，而宣誓人亦需要接受安檢，若妨礙儀式進行或對安全造成威脅，包括受酒精及藥物影響，宣誓人更可被驅逐離場。

另外除非得到主辦單位許可，出席人士不得攜帶任何主辦單位認為可能影響宣誓儀式進行，或對在場人士造成滋擾、不便或危險的物品進場，包括體積過大的物件、揚聲器/擴音器、雨傘、防禦性裝備 (如防毒面具、頭盔)、旗幟、橫額或彩旗。

宣誓禁穿具政治標語衣物

至於服飾指引，宣誓人必須穿著商務服裝，服飾應整齊得體；穿著不恰當的服飾或會被監誓人視為違反真誠及莊重宣誓的要求，拒絕有關人士進行宣誓，並不會重新安排宣誓。不恰當的服飾或裝束包括但不限於「展示政治化標誌、口號或標語的衣物/配飾/口罩」、「暴露、淫褻、不雅或令人反感的衣物/配飾/口罩」等。

邀請函提到，《宣誓及聲明條例》規定列明，若某人拒絕或忽略做出宣誓，則必須離任、若該人就任會被取消資格。區議員須準確、完整、莊重地宣讀法定誓言，倘若故意宣讀與法定誓言不一致，或者以不真誠、不莊重的方式宣誓，亦屬於拒絕宣誓。監誓人若確認宣誓人作出無效宣誓，則不得安排重新宣誓等

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