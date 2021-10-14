區議員宣誓｜郭天立被DQ後遭追開支 徐英偉強調按條例處理

港府早前完成4場區議員效忠宣誓儀式，共有211名區議員參與。前九龍城區議員郭天立上月29日被民政事務局長徐英偉確定為無效宣誓、即時喪失資格後，日前再被政府追討十多萬元實報實銷營運開支。徐英偉今日(17日)出席 一項活動後被追問事件時，僅指他只是根據條例去操作，並沒有對特別的人作特別處理，強調是按照既有程序做，重申 所有區議會和區議員的實報實銷、酬金、開支都有基本要求， 本身說得很清楚。

區議員宣誓打風延遲公布結果

此外，政府本月8日為新界西區議員舉行宣誓儀式後，17名被指宣誓有效性存疑的區議員至今仍未獲告知宣誓是否有效。徐英偉指，因上周颱風襲港而需更多時間處理回覆，有決定會適時公布，並稱自己要逐一去看他們的申述，「不能催促的。」

新界西17區議員被指宣誓存疑

據當局公布，被指宣誓存疑的新界西區議員，包括荃灣區議會林錫添、李洪波、屯門區議會曾錦榮、張錦雄、元朗區議會黎國泳、黃偉賢、鄺俊宇、張智陽、伍軒宏、陳美蓮、黎寳華、陳詩雅、李煒鋒、葵青區議會唐皓文、梁靜珊，以及離島區議會王進洋、徐生雄。

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