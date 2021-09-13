區議員宣誓｜7泛民區議員被DQ 羅健熙批無說明標準憂紅線會轉變

7名港島區民主派區議員被裁定宣誓無效，喪失議員資格，民主黨主席羅健熙表示，暫時無收到其他區議員改變是否宣誓的決定，又批評當局未有主動說明標準。

羅健熙說，從今次有部分議員宣誓無效，起碼大家知道劃線在何處，政府仍有責任公布理據及標準，強調這是市民對政府的基本期望很低的要求，「起碼告訴我哪些是違法、不對」。他認為，大概計算到有哪些區議員不能過關，相信他們會按今次情況來評估。他又擔心紅線會轉變，例如當局指相當可能損害香港整體利益的理由，定義可以很闊，有不清晰的地方。

質疑現叫特首按問責制下台亦可被DQ

他又說，大家過往經常提出對政府的質疑，包括要求官員下台，因為這是問責制。但在宣誓條例新修訂的負面清單中，他質疑現時叫特首按問責制下台，亦可以成為被DQ的原因 ，令人難以想像。至於會否影響民主黨參與立法會選舉的決定，他認為影響不大，民主黨於本月底會召開會員大會討論。

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