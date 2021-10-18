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區選落敗今履新政制局副局長　胡健民：不認同政府冷落其他政黨
46 分前
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胡健民政制及內地事務局副局長民建聯愛國者治港
區選落敗今履新政制局副局長　胡健民：不認同政府冷落其他政黨
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胡健民今日履新政制及內地事務局副局長。(新聞截圖)

在前年區議會選舉中落敗的民建聯成員胡健民，今日履新政制及內地事務局副局長。他說相信自己以往的政黨及在內地從商經驗，有助局方發展。他不認同7名問責官員來自民建聯，代表政府冷落了其他政黨。

胡健民說，現時覺得香港已經完善選舉制度，特區政府或整個管治團隊，包括議會和政府都要做實事，來自哪一個政黨，他個人而言並無太多考慮，僅需要第一是堅實的愛國者，以及市民都對他們有期望。他又說，在現在新形態下，他們要做出成績，無論特區政府還是議會，他們都看到百花齊放，方方面面的朋友都有，相信合作會做得好。

被問特首選委提名門檻

中央修改香港選舉制度，在新例下，負責選出特首的選委會由去屆1,200人增至1,500人，提名門檻由150張選票增至188個提名選票，增幅逾兩成。被問到若參選特首，至少須要取得多少張選委提名票，胡健民沒有明確表示，記者其後說188個提名，他才稱「對」，至於被問到比之前增加多少提名，胡健民說：「800人，1,200人，都有八分一，是要的，但現在是更加有廣泛代表性，以前(選委會)1,200人就要150票，所以我覺得就是這樣。」

相關新聞：

民建聯胡健民獲委任政制局副局長

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/區選落敗今履新政制局副局長　胡健民：不認同政府冷落其他政黨-289407
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