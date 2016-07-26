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十一國慶｜北京天安門廣場舉行升旗禮　李克強：繼續貫徹「一國兩制」方針
4 小時前
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十一國慶北京天安門廣場李克強一國兩制
十一國慶｜北京天安門廣場舉行升旗禮　李克強：繼續貫徹「一國兩制」方針
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今日是中華人民共和國成立72周年。在北京，天安門廣場清晨有升國旗儀式，大批群眾凌晨起陸續到天安門廣場等候參觀。(美聯社)

今日是十一國慶日，亦是中華人民共和國成立72周年。在北京，天安門廣場清晨一如以往有升國旗儀式，凌晨起吸引大批群眾陸續到天安門廣場等候觀禮，有人戴著「中國紅」口罩，亦有人手持小國旗，入場觀看升旗禮。

升旗禮約6時開始，解放軍軍樂團奏響《義勇軍進行曲》，升旗手揚起國旗，讓國旗在歌聲中緩緩升起，部分觀眾現場唱國歌，約1分鐘後，國旗升至頂部，升旗儀式完成，不少人都歡呼拍掌。

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國務院在北京人民大會堂舉行國慶招待會，總理李克強在港澳部分表示，將繼續全面準確貫徹「一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治」的方針。(美聯社)

李克強：對台堅持「一中原則」和「九二共識」

至於在北京人民大會堂，國務院舉行國慶招待會，總理李克強致辭時，在港澳部分提到將繼續全面準確貫徹「一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治」的方針，維護國家主權、安全、發展利益，促進香港、澳門與祖國內地同發展共進步，推動民生不斷改善，保持長期繁榮穩定。

李克強又說，將堅持貫徹對台工作大政方針，堅持「一中原則」和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對和遏制任何台獨分裂行徑和外部勢力干涉，共創民族復興美好未來。

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在北京天安門廣場參觀升旗禮的民眾，有人戴著「中國紅」口罩。(美聯社)

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/十一國慶｜北京天安門廣場舉行升旗禮 -李克強：繼續貫徹「一國兩制」方針-287009
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