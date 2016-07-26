十一國慶｜北京天安門廣場舉行升旗禮 李克強：繼續貫徹「一國兩制」方針

今日是十一國慶日，亦是中華人民共和國成立72周年。在北京，天安門廣場清晨一如以往有升國旗儀式，凌晨起吸引大批群眾陸續到天安門廣場等候觀禮，有人戴著「中國紅」口罩，亦有人手持小國旗，入場觀看升旗禮。

升旗禮約6時開始，解放軍軍樂團奏響《義勇軍進行曲》，升旗手揚起國旗，讓國旗在歌聲中緩緩升起，部分觀眾現場唱國歌，約1分鐘後，國旗升至頂部，升旗儀式完成，不少人都歡呼拍掌。

李克強：對台堅持「一中原則」和「九二共識」

至於在北京人民大會堂，國務院舉行國慶招待會，總理李克強致辭時，在港澳部分提到將繼續全面準確貫徹「一國兩制、港人治港、澳人治澳、高度自治」的方針，維護國家主權、安全、發展利益，促進香港、澳門與祖國內地同發展共進步，推動民生不斷改善，保持長期繁榮穩定。

李克強又說，將堅持貫徹對台工作大政方針，堅持「一中原則」和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，堅決反對和遏制任何台獨分裂行徑和外部勢力干涉，共創民族復興美好未來。

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