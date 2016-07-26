十一國慶｜多區現旗海 「教主」廣告牌前亦不例外
3 小時前
十一國慶｜多區現旗海 「教主」廣告牌前亦不例外
今日是十一國慶日，同時是中華人民共和國成立72周年，香港多處地方都有慶祝活動，全港多區都有市民手持國旗慶祝，部分人更身穿紅色及印有五星紅旗標誌的衣服，以慶祝十一國慶，不少人都表現亢奮，又在場拍照留念，惟4人限聚令仍生效下，據報道現場未見有警員在場執法。
不少地區都均有市民掛上國旗和區旗，顯得一片紅海，以往「打卡」勝地、尖沙咀海港城海運大廈對開的「教主」盧瀚霆(Anson Lo)巨型廣告牌前，亦有身穿紅色衣服的愛國人士手持國旗慶祝，與其他地方打成一片，歡樂洋洋。
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