十一國慶｜缺席國慶儀式 董建華：身體不適

今日是十一國慶日，政府在灣仔金紫荊廣場及會展舉行升國旗儀式及酒會慶祝，由特首林鄭月娥主禮，出席嘉賓包括特區司局長官員、行政會議成員、終審法院首席法官張舉能等，此外全國政協副主席梁振英伉儷、中聯辦主任駱惠寧及前特首曾蔭權等均有出席，然而有傳媒留意到，全國政協副主席、首任特首董建華未有現身國慶儀式，他其後透過發言人回應，指自己身體不適，現正在家休養。

董建華透過發言人回應傳媒就他未有出席國慶酒會一事，發言人指董建華先生身體不適，現正在家休養，故今天沒有出席國慶慶祝活動。發言人又指，董建華先生祝願國家和香港繼續繁榮穩定，「一國兩制」行穩致遠，市民萬事順利。

翻查資料，現年84歲的董建華同樣缺席今年七一回歸升旗及酒會。董建華今年3月兩會期間跌倒，其後要人攙扶離開，今年4月出席國家安全日時，董建華需要人攙扶下上落樓梯。

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