十一國慶｜鄭若驊：港積極配合習主席推進國內外法治工作

今日是十一國慶日，亦是中華人民共和國成立72周年。律政司長鄭若驊發表網誌，表示國家經過了多年的努力和自強不息，克服無數嚴峻的考驗和挑戰，已走向繁榮富強，成就舉世矚目，並已實現了第一個百年奮鬥目標，歷史性地解決了絕對貧困問題。她提到，依法治國是堅持和發展中國特色社會主義的本質要求和重要保障，因此中國國家主席習近平習主席指出必須要推進全面依法治國，以及推進國內法治和推動涉外法治工作，認為香港在這方面可以積極配合。

鄭若驊又指，香港自回歸後在法治方面的國際排名位一直穩步上揚，根據世界銀行的世界管治指標，香港的法治指標自2003年起一直維持在90分以上，而且在2019年經歷一連串的暴亂仍獲得91.35分，上周剛公布的指標亦展示香港去年的評分達91.83，證明香港的法治根基雄厚，在維護法治方面的努力亦獲得國際社會肯定。

她續指，國家現時在全面建成小康社會和發展雙循環的格局下，正積極推進大灣區建設和「十四五」規劃，這對實現高水平開放型經濟新體制別具意義。為融入國家發展大局，香港必須把自身所長與國家所需有機結合，體現「同發展」、「共繁榮」，展現向心力。律政司亦會繼續在建立國際法律人才庫方面發揮所長，助力國家研究不同法系的能力和推動涉外法治工作，為達至2035年全面推進依法治國的目標出一分力。

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