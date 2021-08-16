十四五規劃宣講會｜倡准用人民幣買恒指成份股 任志剛：非取代港元

港澳辦副主任黃柳權率團來港出席《十四五規劃綱要》宣講會，行會成員任志剛出席會議後見傳媒，表示「十四五規劃」提出，以人民幣自由使用為基礎，推進人民幣國際化，他建議可以考慮將在港人民幣的使用，大力推向資本市場，例如在恆生指數50隻成份股中，容許以人民幣報價買入及清算，沽貨時用港幣取回款項，他強調此舉並非要以人民幣取代港元，只是想讓投資者多一項選擇。

稱有助減港元資金流出流入

被問到會否削弱港元地位，任志剛指，外國投資者希望投資中概股，試想他們是否想同時冒一個外匯風險，想冒人民幣抑或港元風險，他肯定很多人都想冒人民幣風險，所以對港元地位絕對沒有影響，同時亦會減少港元資金流出流入，為港元匯價帶來穩定，更鞏固香港作為國際金融中心的地位。對於中央延遲表决將《反外國制裁法》納入《基本法》附件三，他認為多些時間去考慮是重要的，質疑如實施《反外國制裁法》，外國會否同樣採取息事寧人的方式，令銀行不會難做。

財經事務及庫務局常任秘書長甄美薇則指，本港資本市場十分多元化，作為離岸人民幣業務的樞紐走得最前，早於2003年已有人民幣存貨，往後也不斷推出不同產品，目前有逾8,000億元人民幣資金池。她相信絕對可建立有關機制，每個產品取決於市場的接受、機制或監管考量，對於推出更多人民幣產品絕對開放。

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