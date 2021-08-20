十四五規劃宣講會｜林鄭：為港帶來機遇千載難逢 駱惠寧：香港要融入國家發展大局

港澳辦副主任黃柳權率領的國家《十四五規劃》宣講團，今早在政府總部出席港府舉辦的國家《十四五規劃綱要》宣講會，包括特首林鄭月娥、政務司長李家超等官員都有出席。

林鄭月娥致辭時指，《十四五規劃綱要》的「港澳專章」及有關粵港澳大灣區部分的表述，充分體現中央對香港的支持，以及對港人福祉的重視，而《綱要》包括了許多範疇，她相信十四五規劃將為香港帶來源源不絕的活力及千載難逢的機遇，她對香港落實十四五規劃充滿信心。

林鄭：增港人國民身分認同特區責無旁貸

她又提到，要達致全面貫徹「一國兩制」、維護《憲法》、《基本法》、防範外部勢力干預香港事務，必須加強《憲法》、《基本法》教育，增強香港人的國家意識及國民身分認同，特區政府責無旁貸，又呼籲全社會共同努力。

中聯辦主任駱惠寧表示，隨著世界未有之大變局加速演進，國家開啓第二個百年新征程，香港實現由亂及治的重大轉折，香港發展已進入一個新階段，社會要進一步把握中央新發展理念要求，凝聚廣泛共識，全面構建新發展格局。

他認為，全球發展的最大機遇在中國，香港發展的最大機遇在內地，香港要融入國家發展大局，不斷提升香港的競爭優勢，香港正面臨新一輪歷史發展機遇，一定要牢牢抓住，聲稱在進一步融入國家發展大局進程中，香港一定能打造新優勢、作出新貢獻。他又指，現在需要香港社會進一步行動起來，市場經濟競爭激烈，不進則退，慢進也是退。

黃柳權：中央對港人嚮往美好生活念茲在茲

黃柳權發言時則指，中央對港人嚮往美好的生活念茲在茲，相信特首林鄭月娥能帶領香港發展優勢。

相關新聞：

港今辦十四五規劃宣講會 恒指反彈曾升逾600點