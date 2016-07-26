十四五規劃宣講會｜黃柳權盼立法會議員引導社會團結 集中精力謀發展

港澳辦副主任黃柳權率團來港出席《十四五規劃綱要》宣講會，並在下午到立法會出席講座，與現時幾乎只有建制派的立法會議員交流。他說，立法會對於推動香港發展負有重大責任，對香港來講，民心聚力十分重要，強調沒有團結的社會環境，就沒有改善民生的基礎條件，完善選舉制度恢復了香港的社會穩定，使得「一國兩制」得以行穩致遠。他說現時香港良好局面來之不易，「蘇州過後無艇搭」，香港需要盡快形成聚精會神搞建設，一心一意謀發展的社會共識，發揮「一國兩制」的優勢，融入國家發展。

黃柳權又說，香港具有很多有利條件，而香港最佳的必然選擇，是主動擁抱內地這個經濟長期穩定向好的龐大市場，和內地優勢互補、協同發展，認為香港社會近年陷入無休止的政治爭拗，內耗不斷，錯失不少機遇，蹉跎不少歲月，而發展是解決香港一切問題的基礎，期望議員能發揮影響力，引導全社會團結，將精力放在搞建設、謀發展上，並推動香港法治與時並進，為落實「十四五規劃」中的香港定位，為粵港澳大灣區三地規則及機制對接，以及香港更好融入發展大局，貢獻法治力量。

梁君彥：立法會會監察及配合政府落實重點工作

立法會主席梁君彥表示，《港區國安法》實施後，社會由亂及治，立法會回復正常，可履行憲制職責，與行政機關互相合作，開展多項發展經濟惠及民生工作。他表示，如何融入中國經濟「雙循環」格局、把握「十四五」機遇，及積極推進大灣區建設，是香港特區政府重點工作，立法會作為立法機關，會在推動、監察及配合政府落實重點工作上，發揮獨特憲制角色。他又指，今次是首次有中央部門領導到立法會與議員就國家及香港發展事務交流，別具意義，期望隨著市民陸續接種疫苗，香港與內地可早日通關，以後有更多交流機會。

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