十年首次 上班族加薪1%扣通脹實減0.4% 三成七公司料明年加薪3%

疫情陰霾減退，經濟緩慢復甦，通脹影響下，上班族「人工」愈來愈「唔見使」。有調查發現雖然本港僱員平均獲加薪1%，但扣除通脹率1.4%後，實際「減人工」0.4%，是近10年首次現負增長。但三成七公司料明年會加薪，平均加3%。



香港人力資源管理學會公布「2021年薪酬趨勢調查」，於今年1至9月訪問16個不同行業的115家機構，僱員人數共16.28萬人。結果發現，按105家受訪機構提供的數據，68.6%在2021年加薪、30.5%凍薪，1%減薪。僱員方面，僅三成四人獲加薪，六成五凍薪。

2021年僱員整體平均基本薪酬調整為1.0%，扣除今年首8個月的平均通脹率1.4%後，實質基本薪酬調整為負0.4%。企業類別分析，中型企業(聘用500至1,000名僱員)加幅最高，平均加薪達2.8%，小型企業(不足500名僱員)加1.4%，而大型企業(多於1,000名僱員)僅加0.7%。

調查發現，機構調薪主要考慮公司業績，香港經濟狀況由去年第三位升至第二考慮因素，僱員個人工作表現跌至第三，學會指，反映僱主擔憂新疫情對香港營商環境造成的長遠影響。



57%未決定會否加人工

至於明年會否調整薪酬，37%機構表示會加薪，6%凍薪，五成七表示未決定會否加薪；預期於2022年1月至4月加薪的受訪機構，預計平均加3%。

學會副會長孔于人指，今年企業薪酬調整幅度受到未能通關及變種病毒仍為本地經濟帶來不穩定因素，對比2003年沙士，1%的平均薪酬加幅屬預期之內；2022年的預加幅3%，顯著高於2021年的1.7%(於2020年的預期調整展望)，反映疫情漸受控，本地經濟正逐漸復甦。他建議政府來年再推出紓困措施幫助企業及僱員，同時期望盡快通關。



十年首次 上班族加薪1%扣通脹實減0.4% 三成七公司料明年加薪3%