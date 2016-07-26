千元誘女童性交 38歲髮型師被捕

警方發現有人在網上嘗試下載兒童色情圖片及片段，經情報及分析，前晚在旺角拘捕一名38歲男子，調查期間，揭發疑犯涉嫌與多名女童發生性行為，據指年紀最細的僅10歲。該男子涉嫌向年16歲以下的兒童作出猥褻行為，以及製作及管有兒童色情物品被捕。

疑犯報稱為髮型師，警方在其寓所的電腦和手機內，初步檢獲40段涉及女童的色情片段，包括疑犯與不同女童發生性行為的片段。警方旺角警區重組高級督察陳浩軒指，初步調查相信，疑犯經網上交友平台認識片中的女童，再以金錢利誘她們發生行為。據指，涉案最少7名女童，大部分不足16歲，最細的僅10歲，被人以每次約1,000元利誘進行性行為，在疑犯寓所進行。警方呼籲受害人及證人提供資料。

助理警民關係主任青少年事務梁蒨怡高級督察提醒青少年，騙徒會利用入世未深、不輕易向人求助的弱點，作出不同形式的誘騙，有可能導致金錢、精神及肉體等損失，不要被對方的花言巧語蒙蔽，如遇問題應盡快向家長、可信任人士及警方求助。