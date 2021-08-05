千奇百趣｜怪魚長有「人類牙齒」 美漢捕獲拍照嚇親網民

在美國北卡羅來納州的珍妮特碼頭(Jennette's Pier)，碼頭常客Nathan Martin捕獲了一條9磅重的魚，這條魚的牙齒酷似人類，上顎和下顎兩排呈現珍珠白的顏色，令人嘖嘖稱奇。

這種魚名為羊鯛(sheepshead)，牙齒與人類的牙齒相似，因為牠們也是雜食動物。這種魚的體重通常在5到15磅之間，部分原因是它們堅硬的門牙，通常全年都會出現在北卡羅來納州沿海水域。

網民：假牙就是從這兒來的嗎

這條魚的相關照片在網上流傳後引起熱議，不少網民被嚇壞，同時很多人也奇怪地對牠產生興趣，有網民笑言：「假牙就是從這兒來的嗎」、「我認識一些人，很想有這麼多牙齒。」

不過，這已非首次有長相怪異的魚在網上引起轟動。此前在馬來西亞，人們發現一條長著人類牙齒和嘴唇的扳機魚，嘴唇幾乎和一些網紅經手術填充過的嘴唇一模一樣。

相關新聞：健力士世界紀錄｜抖音網紅成全球嘴巴最大女性(有片)