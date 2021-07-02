升中派位｜明日揭曉結果 92%獲派首三志願

2021年度升中派位結果明日揭曉，教育局表示，本年度有5.2萬名學生參加中學學位分配，而按自行分配學位及統一派位，92%學生獲派首三個志願學校，為2016年以來新高；81%獲派首志願，為十年來新高。其中獲自行分配學位的學生中，65%獲派首志願學校，與去年相若，而獲統一派位的學生中，67%獲派首志願學校，為十年來新高。

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應屆小六生須返回小學領取派位證

教育局表示，應屆小六學生明日必須返回就讀小學領取「派位證」及「入學註冊證」；如家長在《中一派位選擇學校表格》內已填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於明日透過電話短訊得知派位結果。

至於註冊期為周四及周五 (8日及9日)，所有學生必須於註冊期內前往獲派中學註冊。倘若學生及其家長或監護人均未能親身回校領取「派位證」及「入學註冊證」，有關學生的家長或監護人應事先以書面授權代表替其子女領取有關文件及辦理註冊手續。

教育局提醒，如在公布派位結果當日或在註冊日期內，天文台發出熱帶氣旋警告信號或暴雨警告信號，請校方及學生家長留意電台及電視台宣布的特別安排。