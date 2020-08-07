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升學出路｜仁愛堂護理課程及招聘體驗日吸引逾600名求職者
1 小時前
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升學出路｜仁愛堂護理課程及招聘體驗日吸引逾600名求職者
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仁愛堂YES培訓學院「護理·課程招聘及體驗日」活動吸引數百人到場參與，當中不乏轉職者、DSE應屆放榜生及對護理感興趣的在學生等。(仁愛堂提供)

仁愛堂YES培訓學院昨(31日)舉行「護理．課程招聘及體驗日」，活動吸引逾600位求職者登記，即場面試逾200個空缺。體驗日首設的護理教學體驗區，包括示範靜脈穿刺及抽血、腹膜透析及超聲波治療儀等在場人士不但可以從中窺探醫療界的工作環境，還可以事先測試自己是否適合從事相關工作。

體驗日除為學院招募逾10個不同範疇的專業護理課程學員，亦邀請到10間參展機構進行即場招聘面試，提供超過200多個護理職位空缺。活動亦設護理教學體驗區和專題講座，協助有意投身行業者深入了解護理業實況和發展前景。仁愛堂YES培訓學院的負責人表示，其中有些短期課程包括「安老院舍護理員證書課程」、「物理治療助理證書課程」、「靜脈穿刺及抽血證書課程」及「診所助護實務證書課程」等，在接受數十小時的培訓後，學員已有入職基本職位如安老院舍護理員、物理治療助理及抽血員的資格，不論是公私營機構，平均起薪點皆達1萬5千以上。

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活動展示不同專業護理系列課程教授的技巧及體驗，讓到場者能更深切了解課程內容及工作範疇，評估自己能力選擇合適護理進修課程。(仁愛堂提供)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/升學出路｜仁愛堂護理課程及招聘體驗日吸引逾600名求職者-278292
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