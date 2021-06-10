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半島酒店管理層 對員工拒打針感憤怒 警告未達七成接種率或裁員
2021-06-10
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半島酒店管理層 對員工拒打針感憤怒 警告未達七成接種率或裁員
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包華
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半島酒店要求月底達七成員工打針，否則不排除裁員。(林俊源攝)

港府以七成新冠疫苗接種率為目標，以期恢復較正常的生活，普遍獲商界支持。其中，尖沙咀半島酒店的母公司、香港上海大酒店有限公司的營運總裁包華(Peter Borer)日前提出，半島酒店員工接種率要在月底前達致七成，否則會作出包括裁員在內的更嚴格成本節約措施。他又批評，沒有合理健康理由而拒打針的員工，公司不能接受、對他們感非常失望及憤怒；有工會直言酒店儼如威逼員工打針。
 

包華前日(8日)向員工發出內部信件，指本港過去兩年經歷社會運動和疫情爆發，單是去年已損失20億元、目前每月約蝕6,000萬元，但至今都沒有裁員。他認為，展示忠誠應該是雙向的，「期待員工展示他們對公司的忠誠，向公司伸出援手和協助」。包華並將馬尼拉的姊妹酒店作比較，指該酒店員工在沒有任何獎勵下，仍有四成半接種率，英國倫敦辦公室則有員工確診後，留醫半年始康復。他指，公司已向員工提供身體檢查，批評香港仍有員工在缺乏合理健康原因下拒絕打針，情況不可接受、對他們感非常失望和憤怒。

信中提到，酒店員工若本月底前未達七成接種率，業務又未見改善的話，或會推行包括裁員等更嚴格的成本節約措施。半島酒店回應傳媒查詢時，指沒有強迫打針，亦不會解僱拒打針員工，強調只希望確保員工健康。

香港酒店工會主席徐考澧向傳媒表示，公司本身沒法保障員工接種後會有哪些副作用、會否影響個人身體等，批評酒店不應用員工生計威逼打針，重申應尊重他們選擇打針的自由。

為鼓勵員工打針，半島酒店上月推出新冠疫苗接種獎勵計劃，員工於今年8月31日或之前完成接種2劑新冠疫苗，可獲2,000元及2天有薪假期。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/半島酒店管理層-對員工拒打針感憤怒-警告未達七成接種率或裁員-271350
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