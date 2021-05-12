卓悅再涉欠租 駱克道分店遭入稟追討428萬元

連鎖藥妝店卓悅自去年起，已多次被指涉欠租，連番遭入稟法院追租。最新於銅鑼灣駱克道分店涉欠租逾428萬元，遭業主入稟高等法院追討欠租及其他費用，並須將舖位交吉。

原告日景投資有限公司及彬裕投資有限公司，答辯人卓悅化粧品批發中心有限公司。入稟狀指，業主與卓悅於2018年10月底，就銅鑼灣駱克道525號地下兩個舖位簽訂租賃協議，而截至本月底，兩舖各欠付租金逾214萬元，合共428萬元，涉違反租約，遂入稟追討欠租及其他費用，以及須付利息及訟費，並要求卓悅將舖位交吉。

綜合傳媒報道，去年5月「紫荊黨」創辦人陳健文入主卓悅控股成為主席後，卓悅連番遭入稟追討欠租，涉佐敦及旺角多間分店；卓悅控股及陳健文早前亦被入稟追討逾1.1億元。另外，多間公司上周指遭卓悅欠款近4,000萬元，原擬上周四(24日)召開記者會交待事件，惟至前一日宣布延期，稱「需要更多時間聯合各方苦主的控訴文件」。