卓悅美容旗下3品牌停業 政黨接140求助涉580萬

卓悅美容有限公司旗下品牌 「悅榕莊」(About Beauty)、Dr. Protalk及水云莊突然暫停營業。「悅榕莊」分店昨在門外貼上告示「暫停營業，直至另行通知」，公司熱線無法接通，官方網頁亦無法瀏覽。部分員工已向勞工處求助。而民主黨昨午6時半已收到逾140宗求助，涉款580萬元。

悅榕莊在旺角一間分店，沒有開門並上鎖；門外張貼告示指，公司因內部重整，暫停營業，直至另行通知，如有查詢或聯絡可找德勤會計師事務所、卓悅美容上環辦公室等。悅榕莊的社交平台專頁最後更新是8月4日。20名美容院職員昨到旺角的勞工處勞資關係科分區辦事處求助，有員工指公司近月不能準時出糧。勞工處表示高度關注，並指已接獲部分員工求助，受影響員工如對僱傭權益有疑問，可向勞工處求助。



籲信用卡付款聯絡發卡機構

多名消費者在社交網站留言指，仍剩下不少預繳療程未完成，但已接到該公司發出短訊指，暫停營業期間已預約的療程將會自動取消。對有美容院因「內部重整」而暫停營業，消委會指，促請相關美容集團盡快向消費者交代會否影響提供的服務；又指預繳式消費存在一定的兌現風險，須先考慮實際需要，付款後亦應妥善保留有關服務合約、收據及服務紀錄等文件，方便日後追討賠償。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文指，不少消費者購預繳式美容套票，擔心「套票」變「廢紙」，呼籲受影響的人士聯絡他；而昨午6時半已收到逾140宗求助，金額由3,200至400,000元不等，總金額超過580萬元，九成求助者用信用卡付款。他指，如消費者是用信用卡買美容套票服務，應盡快聯絡香港信用卡發卡機構，用信用卡退款保障機制，要求Chargeback/信用卡爭議交易及退款，並提供相關證明文件，取回未能履行服務的金額。袁估計事件或於卓悅美容入稟高等法院，向其公司董事葉俊亨追討欠款有關。

卓悅美容月前入稟高院向其董事葉俊亨追討約1.95億元的欠款。葉俊亨為上市公司卓悅控股有限公司的始創人，並曾出任該公司的執行董事，但於今年6月29日已被該公司罷免其執行董事職務。



卓悅控股：2015年起已非旗下公司

卓悅控股昨回覆查詢時重申，卓悅美容有限公司、悅榕莊及水云莊，自2015年起已並非旗下公司，它們的業務情況與卓悅控股無關，集團亦曾於6月發公告澄清。