南京地鐵3小時4乘客暈低 警方呼籲幾忙都要食早餐

江蘇南京地鐵S8號線泰馮路站本月5日早上繁忙時間3小時內，竟接連有4名乘客因無食早餐而感暈眩甚至暈倒，其中一名女子透露，因住所附近無早餐店，所以一向都是空腹出門，去公司附近吃早餐，以往未試過暈低。協助乘客的當值警員勸喻，地鐵繁忙時間人多擁擠、悶熱，加上空腹易致低血糖，不吃早餐也要隨身帶備小零食。該名女子隨後由警員及地鐵工作人員送到站內辦公室躺下休息。

還有一名女乘客患甲狀腺功能亢進症，因體檢需要空腹且無食藥，體檢後就直接搭地鐵返工，結果因頭暈而要靠在月台牆邊休息。地鐵警員發現後，馬上為對方倒杯溫水讓其服藥，再攙扶對方到服務台休息，等家屬前來接人。

警方提醒，早上再忙也要空出幾分鐘來吃早餐，如有特殊原因，應帶備含有糖份的零食或飲料，有病史的乘客更要隨身攜帶藥物，一有不適，及時下車向就近地鐵警員或車站工作人員求助。

微博網民反應：

戴************粉：趕著上班哪有時間吃完早飯再出發，都是到公司才能隨便買一點吃

t*********9：那麼這是普遍性的——社會問題？

或*：有次正吃著飯還低血糖了，它就不能等我消化消化？

諾*風：真的沒有時間，上下班共三小時，還有人覺得我近

多*****C：你看看現在的上班時間和通勤時間讓人有時間吃早飯嗎？誰都想早上多睡一會兒

小***漫：說白了就是懶，寧可賴床

牛*****2：早高峰階段公交和地鐵應該允許吃早餐，除了味太大的那種

喵****兒：不是想很明白，為甚麼不吃早飯，我反正是吃的

青**勿：晚上多吃點，你就會發覺，你跟本就不需要吃早飯