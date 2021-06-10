網上熱話｜南京制訂「鴨血粉絲湯」生產標準 內媒猜準備申報國家級非遺

台灣「麻辣鴨血冬粉」近年深受不少港人歡迎，它的不辣「近親」、江蘇南京傳統小吃「鴨血粉絲湯」則在內地久負盛名。南京市場監管局近日更公布即食包裝鴨血粉絲湯及類似產品生產標準，要求生產商制訂符合有關標準的工藝後，方能申請「食品生產許可」。有內地傳媒認為，這是為鴨血粉絲湯申請國家非物質文化遺產做準備，並關注鴨血粉絲湯會否像廣西柳州螺螄粉一樣，擁有生產標準後迅速發展，晉身「網紅」，甚至成為國家級非遺。

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鴨血粉絲湯是將鴨血、鴨腸、鴨肝、粉絲等加入以全鴨熬成的湯底和之中，一些人還會加入油豆腐。根據南京今次公布的標準，即食包裝鴨血粉絲湯內的「特徵料包」，即鴨血、鴨腸、鴨肝這些「鴨產品」和高湯包，重量必須超過整份鴨血粉絲湯的50%，而且鴨產品比例要超過50%。標準又規定，特徵料包必須由申請企業自行生產，其他配料如粉絲，如屬對外採購，也要標明相應食品生產許可資料。

對於鴨血粉絲湯產業化、標準化，能否成為新一代「美食界網紅」，中國新聞網引述鴨血粉絲湯忠實粉絲、南京邱女士指，「鴨血粉絲湯沒有甚麼技術含量，一般是用整鴨或者鴨架熬高湯，湯熬的濃肯定好吃……拼配料、拼口味、拼行銷，或可成為鴨血粉絲湯贏得賽道的突破口」。

微博網民反應：

搞*辦：有那麼多鴨血嗎？據我所知鴨血80%都是勾兌的

樓***爺：沒別的要求，只求鴨血是真鴨血

桃**爹：我九十年代在南京上學的時候鴨血湯可不是這樣的，只有血塊清湯

夢***家：先管管鴨血粉絲湯小店的衛生吧……去過好多家都一股油膩膩的腥臭味餓，鴨腸處理乾淨有那麼難嗎

信********0：鴨血都可以成為非文化遺產嗎？

表**叔：笑話啊，一個30多年的東西就去申請非遺了。南京土著表示小時候沒有吃過髒髒的鴨血粉絲湯，只有清湯紅血白腸綠蒜的鴨腸鴨血湯

出******************E：說白了，定個標準就有了市場准入，誰想賣鴨血粉絲，就得交錢搞個牌照。變著方兒的賺老百姓錢

