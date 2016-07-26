南京首錄零確診 江蘇書記：全力支援揚州防控

內地前日新冠肺炎新增本土確診逼近百宗，達94宗，河南、江蘇佔最多，分別有41及38宗；新增無症狀感染8宗，河南和湖北各佔4宗。在今波疫情中最先爆疫的江蘇南京首次「零確診」，省內全部新增個案都來自揚州。江蘇省委書記婁勤儉昨到揚州檢查防疫工作，強調要調集全省資源支持揚州的疫情防控，「防控工作一刻都不能鬆勁，否則就會前功盡棄」。



揚州截至昨零時增至346確診，從省內無錫、蘇州、鎮江等多個城市調派支援揚州的檢測人員、醫療隊、救治專家、防控專家、消毒專家等，多達4,050人。婁勤儉指，揚州疫情防控工作正有力有效向前推進，逐步走向可知可控，但形勢依然嚴峻，到了最吃緊的關口，目前最重要是從嚴從緊落實落細各項防控措施，並進一步提高核酸檢測能力和效率，在與病毒賽跑中贏得主動。他去到高速公路口關卡視察時，又強調「對揚州出來的車輛一定要緊而又緊、嚴而又嚴」，守好聯外公路，將疫情控制在最小範圍內，「為全國全省抗疫大局作貢獻」。

揚州主城區昨早啟動第五輪大規模檢測。揚州紀委則在昨日通報，揚州疫情防控指揮部近日加強巡查封控區域、核酸檢測點、超市、企業等重點場所，發現多處的防控措施出問題，包括無嚴格執行掃健康碼、量體溫及戴口罩，排隊無保持1米社交距離，飯堂無控制人流、餐枱密集；封閉小區住客能隨意落樓自由活動，甚至擅自外出購物，足不出戶淪為空談。揚州紀委強調，對在疫情防控中敷衍塞責、推諉扯皮、不擔當、不作為，存在形式主義、官僚主義問題的部門單位和黨員幹部，將依規依紀依法從嚴查處問責。

河南：月內解決疫情

河南疫情方面，新增確診中，40宗都來自鄭州、1宗來自開封，而自上月31日錄得首宗疫情以來，河南今波疫情已增至90宗確診、51宗無症狀感染。河南省委書記樓陽生前日在疫情防控工作會議上強調，當前疫情防控形勢仍然嚴峻、複雜、不確定，必須高度重視，清醒認識到拖不起、延不起，「不在這個月內解決，將對全省工作造成極大被動」，特別是本周為應對今波疫情的關鍵期，要盡快將疫情圈住封死，堅決遏制蔓延擴散。