南北韓恢復通訊聯絡 兩國領袖多次互致親筆信

南北韓在韓戰停戰68周年當日恢復通訊聯絡，是北韓自去年6月單方面切斷板門店聯絡渠道後，恢復兩地聯繫。

南北韓趁韓戰停戰協定簽署周年紀念日，早上10時重啟通訊聯絡渠道，是北韓去年6月，以南韓公民團體散佈反朝傳單為由，單方面切斷板門店聯絡渠道後，兩地事隔逾一年再次啟動聯絡渠道。

南韓當局指，西海地區通訊渠道已開通，雙方試圖通話，以確認恢復正常，不過東海地區的線路則存在技術問題，正嘗試同北韓通話。當局又指，總統文在寅和北韓領袖金正恩今年4月起多次互致親筆信，就改善兩國關係溝通，今日重啟通訊聯絡渠道是兩人的協商結果。

北韓：民族盼望南北韓關係能夠早日恢復

北韓《朝中社》報道，當前民族盼望，處於挫折和停滯狀態的南北韓關係，能夠早日恢復，兩地首腦近期的親筆信，為復原被切斷的通訊渠道、恢復相互信賴、謀求和解邁出一大步，達成協議，將為改善和發展南北韓關係起到積極作用。

自2019年時任美國總統特朗普到訪南北韓邊境非軍事區，與金正恩歷史性會面後，美朝關係停滯不前，北韓核問題談判亦沒突破。去年6月，南韓有公民團體散布反北韓傳單，引發平壤單方面切斷板門店等兩韓之間所有通訊聯絡渠道並炸毀聯絡事務所。