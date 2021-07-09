南海風雲｜美軍驅逐艦闖西沙 解放軍警告驅離

解放軍南部戰區發言人田軍里表示，美國海軍第7艦隊「本福德號」導彈驅逐艦(USS Benfold)未經中國政府批准，今日擅自闖入南海西沙海域，南部戰區海空兵力出動跟蹤監視，並予以警告驅離。

田軍里強調，西沙群島是中國固有領土，美軍的行徑嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重破壞南海地區和平穩定，嚴重違反國際法和國際關係準則，「是其大搞航行霸權製造南海軍事化的又一鐵證」。他批評，美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」，中方對此表示強烈譴責和堅決反對，敦促美方立即停止此類挑釁行為，嚴格管控海空軍事活動，否則由此引發的一切後果由美方承擔。他指出，戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定。

美國海軍第7艦隊隨即發布本福德號在西沙「自由航行」的照片，強調中方對美方今次行動的表述是錯誤的，本福德號是根據國際法在相關海域主張航行權利和自由，今次自由航行行動是要透過挑戰北京、台灣、越南對於無害通過該海域所設的事先通知或獲取授權的不合法限制，以及挑戰中國對西沙群島一帶海域擁有主權的宣告，來維護國際法承認的海洋權利、自由及合法使用。第7艦隊強調，美國會繼續在國際法許可下飛行、航行及行動，「中方說甚麼都嚇不到我們」。