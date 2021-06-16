南豐紗廠「與種籽有約」食農企劃 7、8月辦周末農墟及工作坊

時令食物是最好的美食，所以中國人有「不時不食」之說。本地文創地標南豐紗廠嚮應南豐集團「世界之約」，在7月至8月舉行「與種籽有約」食農企劃，透過與一群關注本地農業的團體合作，在思考種籽與土地的關係的同時推動本地農業可持續發展。

紗廠邀請了農作物共購平台「田嘢」於南豐紗廠內舉辨不時不吃期間限定——「種籽雜貨店」，店中產品由本地夏季當造食材製成，藉著產品道出種籽與土地之間的故事。同時亦會7月10、11、31日及8月1、21、22日期間舉行「週末農墟」，售賣不同種類農產品及環保手作的攤檔。

活動期間亦有一系列的工作坊，如「本地紫蘇課」：參加者將可親手收割於南豐紗廠耕地種植的紫蘇葉，再製作成紫蘇味噌夏日米紙卷；荔枝和龍眼都是香港夏季當造的水果，龍眼浸酒工作坊的參加者，除可品嚐本地「樹上熟」的有機龍眼，並可親手將龍眼配上本土「悅和醬園」出產的雙蒸米酒和「土作坊」的冰糖，浸泡龍眼酒；咖啡愛好者可參加由本地KOKO COFFEE ROASTERS與綠行俠主持的咖啡體驗及咖啡渣肥皂工作坊。詳情