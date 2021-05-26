南非初生女嬰患罕見早年衰老症 滿面皺紋被嘲似猩猩

南非東開普省利博德(Libode)一名20歲女子早前在家中誕下女兒，豈料女嬰一出世便滿面皺紋，雙手畸形、皺皮，看似一名「迷你婆婆」，家人大感驚訝，原來女嬰患上極之罕見的遺傳病——早年衰老症候群(Hutchinson Gilford Progeria Syndrome，HGPS)，每800萬新生嬰兒中僅有1人罹患此病。

英媒報道，該女子上月30日因救護車趕不及，迫於家中分娩，只見女嬰雙手畸形，全身皺皮，其後被診斷患上HGPS。祖母受訪稱，女嬰出生時，不像一般新生兒那樣哭喊，僅胸腔發出呼吸聲，「我覺得震驚，因為這實在怪異」。

罕見遺傳病女嬰慘受網絡欺凌

孩子天生殘疾已夠心痛，令家人更傷心的是，女嬰的照片其後於網上瘋傳，有網民嘲笑她「似婆婆」、「似猩猩」，祖母說，這些說話很具傷害性，「如果我有辦法，一定把他們全部送進監獄」。

早年衰老症候群症狀

喜事就這樣變傷心事。報道指HGPS是慢慢惡化的罕見遺傳病，會讓兒童快速衰老，多於兩歲之前發病，患者於青少年中期至20多歲時，通常會出現嚴重心血管疾病，其他症狀還包括聲音尖、沒有胸脯或乳頭等。醫學界暫未能確定病因，有研究提出可能是累積性細胞壞死所致，又或是基因變異引起。

早年衰老症研究基金一項調查顯示，截至2020年，全球約有131名兒童及年輕人罹患HGPS。根據該研究基金官網資料，若沒有接受相關治療， 患上HGPS兒童大多會死於心臟病，平均壽命為14.5歲。