南韓前總統朴槿惠豪宅被強拍 以2500萬元成交

南韓前總統朴槿惠因為親信干政案遭國會彈劾下台，並受賄案罪成，正在監獄服刑，同時須繳交罰款。由於罰款逾期未還，她的私人住宅遭強制拍賣。

南韓《韓聯社》報道，朴槿惠位於首爾市瑞草區的豪宅，該住宅佔地面積406平方米(約4,370平方呎)、建築面積571平方米(約6,150平方呎)，被首爾中央地方檢察廳委託專業機構拍賣，在8月9日至11日進行的第一輪拍賣投標中，共有3個有效投標，最終以高出底價6.9億韓元，即約38.6億韓元，折合約2,500萬港元成交。

拍賣不足繳罰款 或須從事苦役

南韓史上首位女總統朴槿惠，2017年3月被彈劾免職，其後因親信干政及受賄等案件，合共被判囚22年，罰款合共215億韓元，折合約1.4億港元。意味雖然她的私人住宅以約38.6億韓元成交，但仍不足以繳交罰款。

根據南韓法律，一旦朴槿惠的房產和存款不足以償還罰款，她可能需要在拘留所內從事最多3年苦役。

現年69歲的朴槿惠，上個月因為要檢查肩部手術康復情況及治療腰痛，獲准入院，這是朴槿惠在2021年2月後，第二次入院治病。沒有特赦和假釋下，朴槿惠最遲會在2039年出獄。

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