南韓前總統盧泰愚逝世 享年89歲

韓國聯合通訊社報道，南韓前總統盧泰愚於今日因病離世，享年89歲。盧泰愚長年患病，近日因病情惡化入住首爾大學附屬醫院接受治療，醫治無效身亡。

韓聯社報道指，盧泰愚雖然在任內通過「北方外交」政策，與前蘇聯、中國、東歐等社會主義國家實現了外交關係正常化，但卻在國內政壇因主導軍事政變使民主進程倒退，並因受賄被判處有期徒刑等留下不少政治污點。

盧泰愚在1932年12月4日出生於慶尚北道達城郡，1995年在陸軍士官學校畢業，並於1988年2月至1993年2月出任南韓第13任總統。

南韓史上首位受審元首

翻查資料，盧泰愚與韓國前總統全斗煥是陸軍士官軍校同期學員、也是「一心會」核心成員。光州事件後，在全斗煥執政末期，盧泰愚被指定為其接班人，在著名的「六月民主運動」中，盧泰愚發表了「六二九宣言」，宣布改憲並恢復總統直選。

盧泰愚亦是南韓史上第一位受審的國家元首，1995年因籌集和侵吞秘密政治資金被捕，被判處22年半有期徒刑，經上訴後減刑為17年，以及2,628億韓元罰款，1997年獲得前總統金泳三特赦。