南韓大學教授涉性騷擾女學生兼以權謀私 學生譴責：沒道德

南韓知名私立大學「弘益大學」(Hongik University)藝術學院一名男教授，被學生指控3年來多次以露骨言詞性騷擾女同學，例如說「你遲早會跟我做愛，現在就約期吧」，語畢便打開手機日曆App；又在課堂大談自己的性愛和召妓經驗，更惡言侮辱、取笑、以職權脅迫學生。學生組織周三在首爾麻浦區校園門外召開記者會，譴責該教授沒道德，並要求校方盡速解僱他及保護學生。

性騷擾女學生 言詞露骨

學生代表指，自2018年起最少10名學生受害。南韓《世界日報》引述學生指控稱，涉案的A教授曾以「N號房」事件性騷擾女學生，說「如果你不當藝術家，早就能靠N號房賺很多錢」，又說「你自慰了嗎？」、「我不是獨個自慰」、「要和像我這樣有影響力的人上床才能成功」；又望著一名學生的作品，說「你知我為何不拉上褲鏈？」，說一名學生兒時遭教會人士性侵，是「沒信仰所致」。

涉以職權壓榨學生

學生並指控，A教授經常施以言語暴力，曾說「我看到長得醜的孩子就會嘔」、「想痛毆B學生」、「你令我想揍你」；又威嚇學生稱，「如果你背叛我，我會想盡辦法報復」、「如果你不忠誠、撩事鬥非，你在藝術界就無立足之地」。此外，他會踢爆同學病歷等私隱，如說「你們知道XXX(某學生)有抑鬱症嗎？」、「XXX有恐慌症嗎？」還會以教授職權脅迫學生，例如要求學生幫他完成秘撈工作、動員學生參加他私人的商業活動。

學生代表在記者會上譴責A教授沒道德、以教師專業作掩飾、「踐踏人權」、「施加權力暴力」；並表示將收集更多受害個案，下月向當局提出刑事申訴。