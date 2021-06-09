南韓擬放寬外國居民子女入籍增勞動力 反中情緒冒升遇阻力

為增加日後勞動力人口，南韓司法部4月時建議放寬長期外國居民的子女入籍，只須通知司法部便可，但隨著當地反中國情緒冒升，有關計劃遇阻力。一個反對有關措施的總統府聯署已獲30萬人簽署支持，另一個在上月就此事開設的網上群組也有數以萬計的人留言批評。有律師指，面對強大的反對聲音，司法部早已失去推行的動力。

有關爭拗反映南韓因出生率下降和勞動人口老化，面對人口動力的問題，以及愈來愈多民眾對中國有負面看法，韓服和泡菜等起源爭拗，引起雙方嫌隙，部分人也認為遭中國經濟欺凌，以及中國在新冠肺炎疫情初期的控疫不力。去年的數據顯示，若有關入籍措施放寬，約有3,930人符合資格，當中3,725人原籍中國，這引起較多人抨擊。有輿論擔心，反中國的民眾或拿放寬入籍措施作為藉口攻擊韓籍中國人。去年底一項調查顯示，多達75%的南韓民眾不喜歡中國人，較2015年的37%大幅上升。

在2000年代初期，外國人入籍南韓並不常見，如在2000年僅33名外國人取得南韓公民身份，但移民局數據顯示，去年卻上升近1.4萬人，當中近58%的人來自中國及30%來自越南，其餘來自蒙古、烏茲別克和日本。其實許多來自中國的人，他們的祖先是韓國人，在86.5萬中國籍居民中佔逾70%，有人的祖父在一個世紀前移居到中國。