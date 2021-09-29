南韓首次試射自主研發火箭 望擠身太空強國

南韓首次試射自主研發的運載火箭「世界」號(Nuri)，在當地時間今日下午5時升空，並成功與搭載衛星分離，衛星能否進入太空軌道有待觀察。若測試成功，南韓將是繼中國、美國、俄羅斯、法國、印度和日本後，第七個國家靠自己能力在本土發射逾1噸衛星到太空軌道。

今次試射原定4時舉行，因技衛問題火箭押後1小時升空。當局今早開始清空了羅老宇宙中心發射台周邊3公里範圍，以防火箭發射失敗，並對附近空域和海域實施禁飛和禁航限制，以及不讓民眾到現場觀看。

研發近12年 明年5月第二次試射

「世界」號分3個階段推進，全長47.2米、約重200噸，可將1.5噸的人造衛星送上距離地面600至800公里的近地軌道。在今次試射中，「世界」號搭載1.5噸的衛星模型，明年5月將第二次試射，並將搭載真實衛星。

「世界」號運載火箭研發近12年，由設計至製造全部使用南韓科技和設備，有數百名科學技術專家參與，涉及300間本地公司，被評為最具挑戰的國家研發項目之一。南韓期望日後能夠發射監察、導航和通訊衛星，甚至探月。

太空發射屬朝鮮半島敏感議題

在朝鮮半島，太空發射活動一直是敏感議題，北韓因其可攜核彈頭彈道導彈項目受到制裁，而南韓打算在未來發射軍事衛星，但官員否認「世界」號將用作軍事武器。南韓2013年曾有類似試射，但那次是與俄羅斯共同研發，不像今次是自行研製火箭。

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