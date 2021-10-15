博愛江夏圍村過渡屋接受申請 首批明年首季完工 月租2130起

於元朗錦上路，由港鐵錦上路站步行約15分鐘途程的博愛江夏圍村，首批單位預計明年3月完工，整個項目明年第三季完成；即日起至11月15日傍晚6時接受申請，共有8幢4層高，合共有1,998伙，預料可容納約6,000人。

單位共3類，1至2人(152方呎、1,064間)，其餘為3至4人(229方呎、884個)，以及5至6人或無障礙單位(323方呎、50個)，均設獨立廁所和煮食空間。申請者要至少輪候公屋3年或居於不適切環境、有迫切需要，租金將不超過現行公屋相應入息限額的25%，介乎2,130至4,510元(非綜援)，租約兩年，可按情況續租。

項目地皮由恒基兆業地產以象徵式港幣1元借出，政府撥款近11億元資助興建，由博愛醫院興建及以非牟利形式營運。博愛醫院董事李柏成透露，正準備在另一幅由私人借出、位於古洞的土地興建過渡性房屋，預料亦可提供約2,000伙。

博愛江夏圍村過渡屋接受申請 首批明年首季完工 月租2130起